Seção traz textos publicados no ''Estado'' A partir de amanhã e em todos os domingos até agosto, o caderno Cultura vai publicar em sua contracapa uma seleção de dezoito textos escritos originalmente por Euclides da Cunha para o Estado. Cada um deles será editado ao lado de um breve comentário da professora da USP Walnice Nogueira Galvão, maior especialista na obra do escritor. Autora de mais de trinta livros, Walnice dedicou doze deles à obra de Euclides e à Guerra de Canudos. Entre as obras estão Império do Belo Monte: Vida e Morte de Canudos (Editora Fundação Perseu Abramo) e Correspondência de Euclides da Cunha (Edusp). Inaugurando a seção Euclides no Estadão, será reproduzido amanhã o primeiro texto publicado pelo autor no jornal, em 22 de dezembro de 1888, um virulento ataque contra a casa real brasileira e a movimentação de tropas por ela ordenada.