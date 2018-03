Sebastião Salgado, Cildo Meireles e 'Caderno 2' entre os premiados da ABCA

A Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) anunciou nesta quarta-feira, dia 29, após apuração realizada no Museu Brasileiro de Escultura, em São Paulo, os vencedores do Prêmio ABCA 2014. Entre eles estão Ana Maria Pacheco, que ganhou o Prêmio Mario Pedrosa, dedicado a um artista de linguagem contemporânea; Sebastião Salgado, escolhido como a personalidade atuante no meio artístico, no Prêmio Ciccillo Matarazzo; e Cildo Meireles, reconhecido por sua trajetória no Prêmio Clarival do Prado Valladares.

O Caderno 2, já vencedor em 2003 do Prêmio Antônio Bento, de difusão das artes visuais na mídia, voltou a ganhar este ano. A eleição é feita a partir do voto de cerca de 150 associados de todo o País e a cerimônia de premiação, quando os vencedores receberão o troféu criado pelo escultor Nicolas Vlavianos, será no dia 19 de maio, às 20 horas, no SESC Vila Mariana.

Além dos premiados nas diversas categorias, a associação atribuiu destaques especiais à Revista da USP, pela criação de seção dedicada a Artes Visuais; ao crítico César Romero pelos 40 anos de trabalho no jornal Correio da Bahia e à exposição Carlos Bracher realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O artista Darel Valença Lins, o crítico e ensaísta Carlos Alberto Cerqueira Lemos e o jornalista Luiz Ernesto Machado Kawall também serão homenageados.

Confira a lista completa dos vencedores

Prêmio Gonzaga Duque (crítico pela atuação durante o ano ou publicação - filiado)

Sandra Makowiecky

Prêmio Sérgio Milliet (autor por pesquisa publicada)

José Roberto Teixeira Leite pela publicação da obra João Turin: vida, obra, arte. Curitiba: Nossa Cultura, 2014.

Prêmio Mario Pedrosa (artista de linguagem contemporânea)

Ana Maria Pacheco

Prêmio Ciccillo Matarazzo (personalidade atuante no meio artístico)

Sebastião Salgado

Prêmio Mário de Andrade (crítico pela trajetória)

Mariza Bertoli

Prêmio Clarival do Prado Valladares (artista pela trajetória)

Cildo Meireles

Prêmio Maria Eugênia Franco (curadoria pela exposição)

Aline Figueiredo pela mostra Percurso. Magia Propiciatória. MACP 40 anos, no Museu de Cultura e Arte Popular da Universidade Federal do Mato Grosso, 2014.

Prêmio Rodrigo Mello Franco de Andrade (instituição pela programação e atividade no campo da arte)

Fundação Iberê Camargo - RS

Prêmio Paulo Mendes de Almeida (melhor exposição)

João Turin - Vida, Obra, Arte, realizada no Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, 2014

Prêmio Antônio Bento (difusão das artes visuais na mídia)

Caderno 2 - O Estado de S. Paulo