Sean Penn preside o júri de Cannes O ator e cineasta americano Sean Penn presidirá o júri da 61ª edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes, que ocorre em maio, anunciaram ontem os organizadores do evento. ''''No mundo todo o cinema parece experimentar um renascimento, cada vez mais filmes de cineastas com enorme talento despertam o imaginário e provocam emoção e reflexão: pode ter surgido uma nova geração no cinema'''', disse Penn. A 61ª edição do evento vai ocorrer na Côte D''''Azur, entre 14 e 25 de maio. O californiano, de 47 anos, levou o prêmio de interpretação do Festival de Cannes em 1997 por Loucos de Amor, de Nick Cassavetes.