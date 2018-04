Scotty Moore, um dos homens bons do rei

Ok. Elvis tinha a voz, o topete. O rebolado, o sex appeal. O rosto da revolução jovem. A bomba na conservadora sociedade. Mas ele nunca chegaria lá sozinho. E as mãos de Scotty Moore foram fundamentais para tornar Elvis um rei. Scotty praticamente inventou o rock and roll com simples movimentos de mãos: pegou o telefone naquele emblemático 4 de julho de 1954 e convidou o moleque Elvis para dar uma passadinha na sua casa e tocar algumas canções - uma quase audição, encomendada por Sam Phillips, dono da gravadora Sun Records. "Ele me surpreendeu porque conhecia muitas músicas, principalmente country e blues. Não tocava muito bem o violão, mas quando falhava no instrumento segurava com a voz, o que era incrível", contou Moore, ao Estado. Na época, Elvis tinha 19 anos. Scotty, 22, quatro deles servindo na Marinha. No dia seguinte, Moore, o baixista Bill Black e Elvis estavam nos estúdios da Sun. Nessa sessão foi que surgiu, nos acréscimos, quando todo mundo já se preparava para ir embora, That?s All Right (Mama), considerado por muitos historiadores do rock o marco-zero do gênero. "Não me lembro de muita coisa daquela noite. É engraçado, não tínhamos muita estrutura. Era um microfone para cada um, captando os instrumentos e a voz. Mas se você ouvir essas gravações, vai sentir uma energia que não existe mais nos ídolos de hoje", relembra. Scotty Moore fez muito mais pela carreira de Elvis do que os biógrafos do Rei costumam creditar. É dele arranjos, riffs e solos que construíram sucessos e influenciaram as gerações seguintes de roqueiros. Por exemplo: o solo de Hound Dog é considerado o pai da psicodelia. E ainda nem falamos de Good Rockin Tonight, Baby Let?s Play House, Mystery Train e Jailhouse Rock, rocks estridentes, petardos que criaram o rockabilly, irmão mais novo do punk. "É a mesma coisa, rockabilly e punk, o que muda é a velocidade, a batida. Nós gravamos, inclusive, That?s All Right. Esse repertório dos anos 1950 é uma grande influência para o punk", conta Thunder, vocalista da banda Reatores, uma das revelações do rock de moicano paulista. "Não éramos somente uma banda de apoio. Éramos um genuíno grupo de rock. Partes iguais de um todo, todos colaboravam criativamente", reivindica Scotty, falando de Bill Black (baixo) e DJ Fontana (baterista), que chegou mais tarde ao bando. Com razão. Nos primeiros dias de gravação, Elvis, Bill e Scotty conseguiram encontrar o som, o equilíbrio e a equalização exata da mistura do blues com o country, com a pegada roqueira da época. Ainda: Moore foi o primeiro empresário de Elvis. "Quando o Coronel Tom Parker já estava no comando e Elvis se tornava um sucesso cada vez maior, Bill rodou seu contrabaixo num programa de TV, o que atiçou a platéia.Parker nos chamou e disse que estávamos proibidos de fazer coisas desse tipo, que de alguma forma tirava o foco de Elvis. Não éramos mais uma banda", lamenta. Com a chegada de Parker, Bill e Scotty passaram de parceiros a funcionários, assalariados, meros contratados pela atração principal. Perguntado sobre sua importância na história do rock, Scotty responde com a humildade e a sabedoria que só muitos anos de estrada podem trazer. "Dizem que fui inovador. Fizemos coisas boas naqueles tempos, mas nunca me considerei um excelente músico." Keith Richards discorda: "Quando ouvi Heartbreak Hotel, sabia o que queria da vida. Todos queriam ser Elvis. Eu queria ser Scotty."