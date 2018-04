Scliar e Altair Martins falam em encontro Hoje, às 19 h, os escritores gaúchos Moacyr Scliar e Altair Martins falam de literatura no "Encontro de Gerações", parte da programação do Prêmio São Paulo de Literatura 2009. Os dois são finalistas da premiação - Scliar concorre na categoria de melhor livro por Manual da Paixão Literária (Companhia das Letras) e Martins disputa na categoria de estreante com A Parede no Escuro (Record). O ciclo de debates e a premiação são promovidos pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. O bate-papo entre Scliar e Martins ocorre na Livraria da Vila (Al. Lorena, 1731, Jardins; tel.: 3062-1063). Gratuitas, as vagas são limitadas (60).