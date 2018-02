SBT volta a abalar

Com a estréia do game Você é Mais Esperto que um aluno da 5ª Série?, anteontem, Silvio Santos conseguiu assegurar a vice-liderança ao seu SBT. Fazia tempo que um programa do patrão não batia a Record. A nova atração, franquia de um formato da Fox, rendeu 10 pontos de média no Ibope - apenas 1 ponto a mais que a Record, vá lá, mas segundo lugar em audiência. O que causa espanto é a média da Globo no horário (falamos aí das 16h23 às 17h26), trecho do, em tese, clássico Corinthians X Palmeiras, que rendeu 23 pontos nesse período. É a crise alvinegra refletida na audiência. O resultado modesto parecia ser algo esperado pela Globo. Só isso explica o fato de Faustão ter aberto a segunda parte de seu Domingão com o superclose de nádegas alheias, e nem tão merecedoras de close assim. Era uma tal Dança da Bunda, cujo princípio se baseava no remexer dos glúteos de acordo com o ritmo. Foi de doer. Outro explicação para a apelação do Domingão está na ressurreição de Gugu, que há mais de um mês trouxe de volta a vice-liderança ao SBT no horário: das 17h29 às 21h36, a edição de anteontem alcançou média de 12 pontos, ante 20 da Globo.