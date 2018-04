SBT virou Band

Os telespectadores de Cuiabá foram surpreendidos, no sábado, pelo sumiço do SBT. A TV Cidade Verde, que transmitia a programação de Silvio Santos, passou a exibir a Bandeirantes. Já o canal até então utilizado pela Band em Cuiabá está agora a serviço da Igreja Mundial. Afiliada do SBT por 18 anos, a TV Cidade Verde teria rompido com o SBT por causa de divergências na ampliação da rede nos municípios de Barra do Garças, Jaciara, Sorriso, Campo Verde, Lucas do Rio Verde e Cáceres. "Também queríamos mais espaço para um telejornal local e a rede não cedia", argumenta o dono da emissora, Luiz Carlos Becare. A parceria com a Band foi fechada há três meses, mas o público não foi avisado. Com a mudança, a Band, que só era sintonizada na capital mato-grossense, passou a atender todo o Estado. "Faz mais de dois anos e meio que nenhum dono de TV no Brasil é chamado pelo SBT para reunião em São Paulo; nós ficamos sabendo das coisas só pela imprensa", disse Becare ao Estado. E o site da TV Cidade Verde sofria de crise de identidade até o início da tarde de ontem, exibindo tarjas do SBT e da Band e o aviso: "Estamos em manutenção."