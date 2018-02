SBT grava nova novela no Guarujá O diretor Del Rangel e sua equipe estão percorrendo praias do litoral paulista, à procura de locações para Vende-se Um Véu de Noiva, próxima novela do SBT, que começa a ser gravada no fim de fevereiro. Obra de Janete Clair, adaptada por Íris Abravanel, o folhetim retrata o universo da pesca, além da preservação ambiental. Quase sempre imprópria para banho, a Praia do Perequê, no Guarujá, está entre as possibilidades de locação. Diferentemente de Revelação, a nova trama não vai estrear com todos os capítulos gravados. A ideia é ter 20 capítulos de frente em maio, quando a novela entra no ar.