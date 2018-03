SBT festeja empate

O SBT rufa tambores sobre os números do Painel Nacional de Televisão (PNT) de junho para informar que estancou, pelo menos por um mês, a tendência de queda de audiência em relação à cobiça da Record pela vice-liderança nacional no Ibope. Em tese, a comemoração tem motivo torpe - a diferença, que era de 1 ponto em maio, caiu para 0,6 ponto em junho, configurando aí um empate para ambas na casa dos 6 pontos. Além da reprise de Pantanal, novela que rendeu 38% de crescimento ao SBT na faixa das 22 às 23 horas, há outros méritos: a estréia, sob novos rótulos, de antigos quadros do Programa Silvio Santos, fez o ibope subir 30% aos domingos. Na seqüência, Gugu Liberato elevou os índices do SBT em 47% entre 22 e 23 horas. A rede de Silvio Santos anuncia que cresceu 1,4 ponto entre 18 e 24 h, de segunda a domingo, enquanto a Record cresceu 0,6 ponto e a Globo caiu 2,5 pontos. Por isso, não se confirma aquela tese segundo a qual a Globo festejaria o efeito Pantanal como meio de frear a Record. Não tem outra origem, senão a saga de Juma Marruá, o diagnóstico para a mais baixa média mensal (29 pontos em junho) de A Grande Família.