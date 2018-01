SBT faz Ídolos B Novosídolos foca nos sem-talento Na corrida para competir com o Ídolos, que agora é da Record, o SBT largou na frente e lançou ontem seu programa de calouros. Com estréia na próxima quarta-feira, às 22h30, o novosídolos irá explorar o que dava mais audiência no antigo Ídolos: os candidatos sem-talento - e sem-noção - que apresentavam números bizarros nas seleções e garantiam o riso do público. "O foco será 80% nos participantes engraçados. Teremos os TOP 10, com os mais desafinados, por exemplo. E é o público quem escolherá pelo site do programa", explica o diretor Ricardo Mantoanelli. Apesar do nome parecido, e dos jurados e apresentadores permanecerem os mesmos, o diretor garante que a atração será diferente do formato da Freemantle, que foi para Record. "Agora vale tudo: cantores, duplas, bandas, instrumentistas... Só precisa ser maior de idade." Não haverá temporadas. Serão quatro programas mensais - três para audição e uma final. Para decepção de quem sonha em gravar um CD, o prêmio será um carro 0 Km. Mas Mantoanelli justifica: "Do jeito que anda a indústria fonográfica, contrato com gravadora está mais para castigo."