SBT desfalca Record

Pense bem antes de entrar em guerra com Silvio Santos. Em contra-ataque ao potente assédio da Record em cima de seu mais famoso pupilo, Gugu, o dono do SBT contratou, sem alarde, duas das maiores estrelas da Record. Na sexta-feira à noite, Silvio fechou contrato de quatro anos com Roberto Justus. Já Eliana, deixou acordo apalavrado com o ex-futuro patrão (ela já trabalhou no SBT), e deve assinar contrato com a emissora ainda hoje. A estratégia de SS pegou os executivos da Record de surpresa. Na tarde de sábado, muitos ainda ligavam para Justus tentando reverter a situação. Mesmo sem a resposta de Gugu - SBT fez uma contraproposta para ele renovar com a casa - SS prometeu para Eliana um programa dominical, logo após ao seu. Para Justus: um game show semanal. Silvio até pensa em oferecer à ele o Show do Milhão, já anunciado para julho. Troco encomendado uma vez que a Record preparava a estreia do mesmo formato, com Justus, para agosto. Com tudo isso, SS ainda espera que Gugu fique, e está de olho na turma do Pânico. Onde o SBT vai colocar toda essa gente? Bom, nem pense em discutir com o patrão .