Saudades do Estado brasileiro ''''Batizaram de consenso de Washington a constatação de que o Estado estava falido e de que não se pode gastar o que não se tem; se tivessem batizado de Consenso de La Paz, não teria problema.'''' A frase foi enunciada durante um vôo entre Chicago e a cidade de Little Rock, no Arkansas, pelo ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. É o que nos conta o cineasta João Moreira Salles no novo número da revista Piauí. Salles acompanhou FHC durante duas semanas, de acordo com a reportagem O Andarilho. Saiu da elegante Universidade Brown, em Rhode Island, passeou com o ex-presidente pelos Estados Unidos e terminou a aventura, com certo alívio para os brasileiros, em Madri, no velho continente, onde os costumes locais são menos bárbaros. Ao longo do caminho, Salles conta detalhes surpreendentes do dia-a-dia do FHC, hoje. Eu não teria desconfiado, por exemplo, que o ex-presidente toma Coca-Cola light. Tampouco sabia que a cidade de Little Rock, onde foi criado Bill Clinton, uma das paradas da viagem, se dedica à venda de parafernália kitsch elaborada em torno da figura do marido da Hillary. ''''Na Clinton Avenure'''', escreve Salles, ''''pode-se entrar na Clinton Store e comprar bonecos Clinton que tocam sax, pequenos Clintons falantes (21 frase memoráveis do ex-presidente), camisetas e gravatas com seu rosto, livros de culinária com suas receitas prediletas.'''' Não sabia eu desse comércio, mas devia ter desconfiado (se alguém for para lá, aliás, eu adoraria ganhar uma bugigangas dessas). É uma boa história, essa do FHC ''''na estrada''''. E bem contada por Salles. A certa altura da narrativa, cheguei a pensar sobre o motivo de os cineastas brasileiros escreverem tão bem. Ele, Jabor, Cacá Diegues... entre outros. Será que houve uma série de trocas na maternidade? Os bebês destinados à literatura não teriam sido encaminhados, por engano, aos bercinhos do cinema? Ou é este apenas o resultado das pressões de uma cultura mais musical e falada do que letrada? Sou fã de FHC desde a faculdade, confesso, onde fui apresentado à sua obra clássica, Dependência e Desenvolvimento na América Latina. É um texto árduo. Mas nós, jovens esquerdistas universitários americanos, insistimos na sua leitura, junto aos professores mais bacanas. O livro era a prova, acadêmica e de difícil compreensão, de que era possível ser marxista sem ser aloprado. Ou assim pensávamos, ao menos. Hoje, 30 anos depois, chama a atenção em FHC o quase arrependimento pelas privatizações do seu governo: ''''Imagine, eu ser confundido com a idéia de Estado mínimo'''', reclama. Ele continua o velho e bom marxista das décadas de 1960 e 1970. A uma jornalista americana responde, de acordo com Salles: ''''Vocês perguntam sobre a democracia na América Latina, mas a questão maior é o que acontecerá com a democracia americana. Marx e Tocqueville eram fascinados pela democracia de vocês, pela participação das pessoas na vida pública. Hoje estranhariam muito. Há uma grande mudança em curso. A força do sistema financeiro é tão grande, que acaba por transformar a essência do sistema. Como as corporações se integrarão a essa democracia?'''' O apego ao Estado por parte de FHC chega a ser comovente neste momento de ONGs e empresas em que se destacam apenas o custo, ineficiência, e a quase inutilidade estatal. O ex-presidente fala dele, do Estado, como de um velho amigo que se perdeu pelo caminho da vida. Fica a pergunta: será que não é possível recuperar e reformar o Estado brasileiro? Não é a bandeira mais sexy deste mundo, concordo. Mas vi, dia desses, no Jornal Nacional, uma reportagem sobre a nova agilidade da burocracia lusitana. Impressiona. Lá se consegue abrir uma empresa via internet, para ficar num só exemplo. Se Portugal, berço dos nossos males cartoriais, pode, também deveríamos conseguir. Segundo o português entrevistado pela Globo: ''''Basta ter a vontade.''''