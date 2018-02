Sassaricando pelos eternos carnavais

Se você assistiu a Sassaricando - e o Rio inventou a marchinha no teatro, agora poderá cantarolar as marchinhas de carnaval no sofá de casa. Se não viu, pode acompanhar agora, pelo DVD, as deliciosas composições de Lamartine Babo, Braguinha, Mario Lago, Haroldo Barbosa, João Roberto Kelly e muitos outros autores, apresentadas por um elenco e uma banda de primeira (Soraya Ravenle, Eduardo Dussek, Juliana Diniz e companhia). Difícil será manter-se sentado! O musical dos pesquisadores Sérgio Cabral e Rosa Maria Araújo, dirigido por Claudio Botelho, já foi visto por milhares de brasileiros. Nele, são resgatadas canções que animam as ruas e os bailes de carnaval desde os anos 1920. O lançamento é da Biscoito Fino, que já vendia o CD. O repertório tem marchinhas imortais, divididas em blocos temáticos. Ó, Abre-Alas (considerada a primeira de todas), Mamãe Eu Quero, Pirata da Perna-de-Pau, Sassaricando, Aurora, Bandeira Branca, Turma do Funil, Cachaça, Chiquita Bacana, O Teu Cabelo Não Nega, Maria Sapatão, Piada de Salão, Yes, Nós Temos Banana, Pierrô Apaixonado, Nós, os Carecas, Alá-Lá-Ô, Marcha do Remador... São cerca de cem no total. Ao fim, a apoteose: é hora de Cidade Maravilhosa. O DVD tem ainda, nos extras, entrevistas com os autores e os cantores do espetáculo. E incríveis imagens de carnavais antigos e de alguns dos compositores homenageados no musical, além dos artistas que as tornaram célebres décadas atrás.