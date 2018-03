Sarkozy na lista dos mais bem vestidos O nome do presidente francês Nicolas Sarkozy figura na lista dos homens mais bem vestidos do mundo, pela primeira vez, relação publicada anualmente pela revista Vanity Fair. O jogador de futebol David Beckham e sua mulher Victoria também engrossam a lista que traz nomes de outros casais famosos como Brad Pitt e Angelina Jolie e Ashton Kutcher e Demi Moore. Sarkozy entrou para o ranking da revista sozinho - sua mulher Cecilia não figura entre as mais bem vestidas. Entre as mulheres os destaques ficam para a atriz francesa Charlotte Gainsbourg, e as princesas Alexandra da Grécia e Mafalda de Hesse.