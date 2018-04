Sarkozy lança construção de novo Louvre O presidente francês Nicolas Sarkozy lançou simbolicamente ontem a construção do Louvre de Abu Dabi, nos Emirados Árabes, primeiro museu universal do Oriente Médio que vai abrir entre 2012 e 2013. Ao lado do príncipe Mohammad Ben Zayed Al-Nahyan, Sarkozy inaugurou uma exposição intitulada Talking Art: Louvre Abu Dabi, na qual são apresentadas obras provenientes do Louvre e de outros museus franceses, assim como as primeiras aquisições da coleção em formação do Louvre Abu Dabi. A construção da obra está avaliada em um bilhão de euros e faz parte de um projeto com outros quatro museus.