Saramago critica título de filme na Espanha O escritor português José Saramago criticou o título Às Cegas, dado na Espanha para a adaptação cinematográfica filmada por Fernando Meirelles de seu livro Ensaio Sobre a Cegueira. "Fazer as coisas às cegas é fazê-las sem saber o que se quer fazer realmente, e não é isso o que ocorre nesta história, na qual todos os personagens são cegos de verdade", disse ontem durante o lançamento do filme em Madri. "É uma adaptação quase perfeita - porque não há nada perfeito - do romance. Não gosto de adaptações literárias para o cinema, mas sou muito de antipatias e simpatias, e a equipe (de Meirelles) me caiu bem desde o primeiro momento", afirmou o escritor.