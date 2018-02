Saques no estádio As raquetes também têm vez no Estádio do Pacaembu. E o melhor: sem pagar nada. No projeto Clube Escola, a ex-tenista profissional Patrícia Medrado coordena o treino para meninos e meninas de 10 a 17 anos. Praça Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-4653. 9h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis.