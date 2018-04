São Paulo vai receber todas as atrações do festival Saiu ontem a programação integral do TIM Festival 2007, que completa 5 anos com layout totalmente novo. Mudaram conceitos e nomes dos palcos, que agora contemplam também o novo rock brasileiro, o euro jazz e vários tipos de ''''música para festa''''. A previsão é que os ingressos comecem a ser vendidos dia 7. Mas a mais bem-vinda novidade é que São Paulo vai receber todos os 39 shows (26 internacionais e 13 nacionais) que irão para a Marina da Glória, no Rio. No Auditório do Ibirapuera, antes só para os jazzistas, os shows começam já na quinta-feira, 25 de outubro, com Cat Power e Antony. Os roqueiros vão tomar o Anhembi no domingo, dia 28: Juliette Lewis e sua banda The Licks, Arctic Monkeys e The Killers. O local da festa será a boate The Week, que terá Girl Talk e Toktok, entre outros. ''''Era algo que a gente estava devendo para São Paulo. A cidade não podia passar mais um ano sem ver as bandas todas'''', disse ontem a diretora do festival, Monique Gardenberg. A preponderância das divas (Björk , Feist, Cat Power, Cibelle), cantoras de voz delicada e de atitude, foi deliberada, segundo Monique. ''''Os curadores decidiram que temos de dar atenção ao que está acontecendo na Europa no momento.'''' A cantora Björk resolveu dividir seu show no Anhembi em duas partes, com intervalo. Na primeira parte, ela apresenta a faceta mais eletrônica do seu trabalho. Na segunda parte, radicaliza no rock''''n''''roll. Segundo Monique Gardenberg, a própria Bjõrk fez questão de escolher os artistas que vão abrir seu show em São Paulo: Spank Rock e Hot Chip. Vitória (ES) receberá os shows no Teatro da Ufes nos dias 27, 28 e 29 de outubro. Já Curitiba terá, na Pedreira Paulo Leminski, os shows de Hot Chip, Björk, Arctic Monkeys e The Killers, no dia 31, a partir das 19 horas.