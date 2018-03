São Paulo terá Jerry Lee e Chuck Berry

Dois músicos que estão na origem do rock?n?roll anunciaram turnês pelo Brasil nos próximos dias. O pianista, cantor e compositor Jerry Lee Lewis, de 74 anos, toca no dia 18 de setembro no Credicard Hall. Já o guitarrista Chuck Berry toca no dia 19 de agosto no Via Funchal. Ao lado de Ike Turner, Little Richard, Bo Diddley, Elvis Presley e outros pioneiros, Jerry Lee e Chuck Berry foram dois dos originadores do que hoje conhecemos como rock?n?roll. Contemporâneo de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, que ficou mundialmente conhecido como The Killer, antecipou o comportamento selvagem que influenciou gerações, com sua performance ao piano. Chegava a tocar com as... nádegas. Nos anos 1980, o cinema o homenageou em um cult movie, A Força de Um Amor (Breathless). O personagem de Richard Gere, Jesse Lujack, era fanático pela música de Lewis. Em uma cena do filme, ele ouve Great Balls of Fire a bordo de um Porsche roubado. Seu último grande concerto foi no Festival de Jazz de New Orleans, em 2007. Estava muito fraco e demorou para chegar até o piano, mas incendiou a platéia ao tocar Roll over Beethoven e Sweet Little Sixteen. Chuck Berry esteve no Brasil há exatamente um ano. Tocou acompanhado do seu filho, o guitarrista Charles Edward Berry Jr., e do baterista brasileiro Maguinho Alcântara.