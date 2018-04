São Benedito embala as batucadas da Vila

Hoje é o dia em que o samba comemora a humildade e a conciliação, encarnadas por um santo, padroeiro dos cozinheiros. É também o da Bendita Segunda, nome da batucada no Bar Samba - Vila Madalena -, às 20h, inspirada em São Benedito (1524-1589). Além de contar com cardápio especial, o evento reúne seis grandes instrumentistas do gênero às segundas deste mês - Marcelo Menezes (violão), Marcelo Bernardes (flauta), Thiago da Serrinha (percussão), Paulino Dias (percussão), Alfredo Del-Penho (cavaquinho) e Lenildo Gomes (bandolim). Com curadoria do jornalista Mauro Dias, Bendita Segunda mostra composições menos conhecidas dos clássicos Noel Rosa, Cartola, Ary Barroso, Geraldo Pereira, Wilson Batista. Músicas gravadas por Gordurinha e Jackson do Pandeiro estão no repertório. A direção musical é de Marcelo Menezes. Aluno de Dino 7 Cordas, ele tocou com Zé Kéti, João Nogueira, Walter Alfaiate, Chico e Cristina Buarque. Outro destaque é o violonista Alfredo Del-Penho, iniciado na roda do Candongueiro, em Niterói. Serviço Bendita Segunda. Bar Samba (180 lug.). Rua Fidalga, 308, Vila Madalena, 3819-4619. Toda 2.ª, às 20 h. R$ 20