São abertos os testes para A Noviça Rebelde Começam hoje no Teatro Alfa as audições para a temporada paulistana do musical A Noviça Rebelde, que está em cartaz no Rio. Cláudio Rotelho assina a adaptação e a direção da versão brasileira da peça, que entra em cartaz em São Paulo em março de 2009. Serão feitos testes para o personagem masculino Rolf, para as crianças da família Von Trapp, para as freiras e os músicos que vão compor a orquestra. Os atores (que também devem cantar e ter experiência em dança) e músicos interessados devem se inscrever enviando currículo e foto para anovicarebeldesp@aventuraentretenimento.com.br . Mais informações pelo tel. (21) 2286-2035.