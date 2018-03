São 400 filmes, com homenagens e debates sobre o ''fazer cinema''

Houve um tempo, no começo dos anos 1990, em que os curtas eram a menina dos olhos dos críticos - o espaço de resistência do cinema brasileiro, golpeado de morte pela política cultural de terra arrasada do ex-presidente (e hoje senador) Fernando Collor de Mello. Com a consolidação da produção de longas, os curtas não perderam seu caráter de experimentação - de linguagens e novos talentos -, mas na recente edição do Festival de Gramado os bons títulos foram rigorosamente a exceção na mostra competitiva do formato. Os melhores - A Invasão do Alegrete, de Diego Müller; e Ernesto no País do Futebol, de André Queiroz e Thais Bologna - nem foram premiados e o melhor curta da competição gaúcha, De Volta ao Quarto 666, de Gustavo Spolidoro, com Wim Wenders, não foi nem selecionado para a competição nacional, é verdade que não por falta de excelência artística, mas talvez por estar disponível na internet (o que os selecionadores não esclareceram). Para quem quiser se atualizar com as novas tendências do curta nacional e internacional, a ocasião é agora. Começa hoje o 20º Festival de Curtas de São Paulo, agora rebatizado como Curta Kinoforum - Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Como sempre, o evento dá a volta ao mundo, abrindo uma janela para a diversidade da produção do formato no País e no mundo, mas desta vez o tema dominante é discussão sobre as várias formas de se escrever o cinema. Escritas do Cinema é o tema que rege a programação e parte dela se inscreve nas comemorações do ano da França no Brasil. Justamente os curtas de Spolidoro e da dupla Queiroz/Bologna estão entre as atrações brasileiras. Spolidoro aproveitou a passagem de Wenders por Porto Alegre, onde o diretor alemão participou do seminário Fronteiras do Pensamento. Wenders realizara em 2000 o longa O Hotel de Um Milhão de Dólares. O diretor gaúcho retomou o fio daquele filme e o levou ao quarto 666, número emblemático, para que o autor alemão fale de vida (e do apocalipse do cinema tradicional, face às novas tecnologias). Ernesto mostra as dificuldades de um garoto argentino no Brasil, durante a Copa do Mundo. Escritas do Cinema reúne uma seleção particularmente atraente, a dos curtas que integraram a programação da Semana da Crítica no Festival de Cannes, em maio. A compilação foi preparada pelo editor-chefe da revista francesa Bref, especializada em curta-metragem, e a ela se somam obras dirigidas por críticos brasileiros e outros títulos que têm por tema o fazer cinematográfico. Exercícios de estilo são particularmente bem vindos - comédias musicais como West Bank Story, vencedora do Oscar de melhor curta em 2007, filmes de horror e as experimentações de linguagem do Kinolounge, que este ano têm o corpo humano como assunto predominante. Aprofundando o tema, cinéfilos de carteirinha não poderão perder o colóquio que reunirá os franceses Jaques Kermabon (da Bref) e Bernard Payen (Semana da Crítica de Cannes) com os dublês de críticos e diretores nacionais Eduardo Valente e Kleber Mendonça Filho. Haja fôlego para resistir a tanta oferta. Até dia 28, o festival vai exibir 400 filmes distribuídos por suas múltiplas sessões. O chinês Jia Zhang-ke e o tailandês Apichatpong Weerasethakul são alguns dos grandes diretores, consagrados no longa, que participam da mostra internacional. Zhang-ke mostra uma preciosidade de 19 minutos - Nós Que Nos Amávamos Tanto, uma parceria entre China, Espanha e França, cujo tema é a transformação econômica e social, vista numa perspectiva geracional. Weerasethakul lança sua carta ao tio Boonmee - o curta faz parte de um projeto multimídia que integra longa sobre reencarnação. A mostra latina traz 27 títulos de 11 países e só a participação brasileira já valerá por um festival em si - são 150 filmes, garimpados entre os cerca de 700 inscritos. Um dos programas especiais, Curta Chile, traz obras raras de autores chilenos que desfrutam de projeção internacional - o multimídia Alejandro Jodorowsky e Raul Ruiz. Embora diversos, em técnica e estilo, ambos compartilham um certo gosto pelo esoterismo, que Jodorowsky radicaliza - é verdade -, mas Ruiz também gosta de exercitar por meio de reflexões sobre a relação entre palavra e imagem, ou sobre o tempo. Não se pode esquecer que Ruiz adaptou O Tempo Reencontrado, de Marcel Proust. O curta de Jodorowsky chama-se A Girl and a Gun. O próprio Ruiz restaurou A Mala, curta mítico cuja cópia era dada como perdida. Pegando carona nos 20 anos da queda do Muro de Berlim, duas seleções alemãs abordam o tema e apresentam a nova geração do ''curtametragismo'' na Alemanha. Querem mais? Apesar da Crise exibe filmes que tematizam a crise econômica mundial e Unidos na Paixão focaliza a força das torcidas brasileiras. O 20º Festival de Curtas terá exibições em dez salas da cidade. Todas as sessões serão gratuitas, bastando retirar o ingresso com uma hora de antecedência. Serviço Cinemateca Brasileira. Largo Senador Raul Cardoso, 207, 3512-6111 Cinesesc. Rua Augusta, 2.075, 3087-0500 MIS. Av. Europa, 158, 2117-4777 Espaço Unibanco. Rua Augusta, 1.470, 3288-6780 Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1.000, 3392-4002 Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. Av Deputado Emílio Carlos, 3.641, 3984-2466 Cine Olido. Av São João, 473, 3331-8399 Cinusp. Rua do Anfiteatro, 181, 3091-3540 Faap. Rua Alagoas, 903, 3662-7000 Cineclube Grajaú. Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252, 3214-3960