São 10 anos, mas de olho no futuro

Uma chuva de papel picado, serpentinas jogadas dos camarotes no alto da sala, a Orquestra Sinfônica do Estado tocando Parabéns a Você após o bis - terminou literalmente em festa o concerto de dez anos da Sala São Paulo, realizado na noite de quinta-feira para uma plateia de autoridades, personalidades da vida musical e público em geral. Antes do concerto, do lado de fora da sala, uma manifestação silenciosa, com faixas e folhetos, de moradores dos Campos Elísios, bairro em que está a Estação Júlio Prestes, pedindo ao governador José Serra e ao prefeito Gilberto Kassab mais atenção para os problemas do bairro, apelidado de Cracolândia por causa do intenso tráfico e consumo da droga nas ruas da região. Não longe dali, na Estação da Luz, um show de funk religioso atraía uma pequena multidão de fiéis. Enquanto isso, lá dentro da sala, a Osesp subia ao palco com pouco mais de dez minutos de atraso, comandada por seu regente principal convidado, o francês Yan Pascal Tortelier. O programa teve como eixo a Paris do início dos anos 20, com peças de Poulenc (o Gloria), Stravinski (a suíte O Pássaro de Fogo) e Villa-Lobos (a Bachiana nº 5), que sofreu enorme influência do que acontecia de mais importante na cidade, então capital cultural do mundo. Nessa linha, destoava apenas o Concerto nº 20 para Piano e Orquestra , de Mozart. Mas foi ele, no fim das contas, o ponto alto do programa. A solista foi a portuguesa radicada na Bahia Maria João Pires. Esse concerto era o preferido de Beethoven e, até hoje, está entre os mais célebres do repertório. Nele, a inspiração melódica mozartiana assume formas ainda não vistas, num misto extremamente rico de energia e intensidade. Com Maria João, o melhor dos mundos. Ela tem um senso exato de medida que a faz unir-se à orquestra e dela se destacar com muita naturalidade. Na cadência do primeiro movimento, a relação com a música parece tão íntima que ela assume andamentos totalmente pessoais e, com cada pausa e respiração, parece fazer o tempo parar em torno do palco e da plateia. Com isso, incomodou menos o fato de que nenhum solista brasileiro foi convidada para a festa - no Poulenc e no Villa-Lobos, os solos foram da soprano americana Laura Claycomb. Antes da segunda parte, o único discurso da noite, proferido pelo ex-presidente da República e presidente da Fundação Osesp Fernando Henrique Cardoso. Ovacionado, precisou apenas dividir espaço com os aplausos entusiasmados que a citação do nome do maestro John Neschling desencadeou. Uma leve vaia se formou, sendo abafada por aplausos, quando citado o nome do governador José Serra que, em viagem pela Europa, foi representado no concerto pelo secretário João Sayad. Fernando Henrique Cardoso ressaltou que a festa da sala é também a festa de sua anfitriã, a Osesp. E comprometeu-se a fazer, sempre, o possível para consolidar cada vez mais o trabalho desenvolvido pelo grupo nos últimos anos. Após o concerto, algumas das principais personalidades da música clássica brasileira - maestros, pianistas, produtores, empresários - passeavam pelo coquetel oferecido pela fundação. Ao seu lado, os músicos da orquestra, em conversa inevitável: o que acontece de agora em diante? Tortelier, Fábio Mechetti, Roberto Minczuk (que, aliás, compareceu ao concerto), quem assume o grupo no próximo ano? Ainda é cedo para dizer. Mas a boataria e os comentários de bastidores mostram que, se a Sala São Paulo tornou-se o centro da vida musical brasileira nos últimos dez anos, não deve perder o posto tão cedo.