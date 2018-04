Santos sedia encontro de escritores Até a próxima segunda-feira, dia 7, a cidade de Santos será sede da Tarrafa Literária - 1º Encontro Internacional de Escritores. Em cinco dias, o evento contará com a presença de nomes da literatura nacional e internacional, como Ruy Castro, Milton Hatoum, Zuenir Ventura, José Roberto Torero, Laurentino Gomes, Theo Roos, Matthew Shirts, Tim Winton e Jeremy Mercer. A abertura ocorre hoje, às 20 horas, no Teatro Guarany (Praça dos Andradas, 100 , Centro Histórico). Na entrada, os interessados devem entregar um livro usado como ingresso. Mais informações no site www.tarrafaliteraria.com.br ou pelo telefone (13) 3877- 6988.