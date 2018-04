Sandy, Junior. Leves, agora sem ''''&''''

Sandy Leah e Junior Lima estão mais relaxados depois de, numa decisão ''''de macho'''', resolveram tirar o peso do ''''e'''' das costas e desfazer a dupla lançada há 17 anos. Ao Estado, admitiram que há tempos já estava na cara que o formato de dupla atrapalhava qualquer vôo pop, por mais capricho que imprimissem aos arranjos, letras, movimentação de palco. ''''Você fala Sandy ''''e'''' Junior. Não é pop mesmo'''', disse o músico e produtor, numa entrevista anteontem, na suíte de um hotel em São Paulo. A ex-dupla cumpriu mais uma maratona de entrevistas e mais uma etapa no processo de separação, iniciado em abril. Ontem, começaram em Votuporanga, no interior, uma longa turnê, que deve chegar a todas as capitais brasileiras, além de grandes centros, até o fim do ano. Amanhã, chega às lojas o último CD dos dois juntos, o Acústico Sandy e Junior. Nesta entrevista, ambos falam francamente sobre separação, o processo de produção do disco e repassam um pouco da carreira que rendeu 16 álbuns e 15 milhões de discos vendidos. Foram educados, espertos e alegres, como sempre - Junior, em especial, um piadista. Mas, sobretudo, estão diferentes, leves, levinhos. Como foi o processo de produção do CD? Com fizeram a seleção musical? Sandy - Escolher 20 músicas de uma carreira de 17 anos é difícil. Cada um fez uma pré-seleção. Cheguei a 34 músicas. Passamos um pente fino, com vários critérios, não só com base nos sucessos, mas também nas possibilidades de novos arranjos. Junior - Eu tenho nosso repertório todo no meu i-Pod. Fui fazendo playlists, ouvindo CD por CD. Ficava ouvindo no carro e tirando músicas. Queríamos dar uma personalidade ao CD. Precisávamos deixar com a mesma cara músicas de 1994, de 1997 até 2006. Se preocuparam, então, em modernizar as canções mais antigas? Sandy - Fora Maria Chiquinha, a música mais antiga do disco é Com Você, de 1994, uma regravação do Jackson Five. É uma música antiga, uma letra meio infantil. Resolvemos deixar o arranjo dela mais parecido com o original, um jeito meio anos 70 que hoje soa tão moderno. Todo mundo sabe que a gente não tem mais idade para cantar essas letras singelas, mas resolvemos assumir nosso repertório. Junior - É a releitura da nossa história. Para Ilusão, que tem uma letra bem singela, fizemos um arranjo que é mais a nossa cara hoje. Como foi o dia da gravação? Sandy - São vários os sentimentos. Todo o processo de preparação já soava um pouco como despedida, porque estávamos ensaiando o último trabalho. Passamos mais de um mês produzindo, vivendo, dormindo e sonhando com isso. Daí, chega lá na hora, grava e acabou. É mais uma quebra, todo dia tem uma despedida. É de cortar os pulsos! Como vocês se vêem na história da música brasileira? Junior - Ah, a gente tem nosso espaço, né? Fizemos muitas coisas marcantes. Fomos os primeiros brasileiros a tocar sozinhos no Maracanã. Tenho muito orgulho da nossa história. Outro dia, vi no YouTube um vídeo ''''coisas da nossa infância''''. Sabe aquelas coisas antigas? Tinha lá, Atari, Pogoball e Sandy e Junior. Só de saber que marcamos a infância de uma galera, fico satisfeitaço. Há tempos ouvimos boatos sobre a separação da dupla. Quando foi, de fato, que caiu a ficha de que o melhor era separar? Sandy - Ah, divulgam boatos sobre a nossa separação desde o começo da carreira. Mas decidimos isso pouquíssimo tempo antes da coletiva. Junior - Foi muito louco. Cada um pensava nisso, sim, há um tempo, mas precisava ter peito para encarar a decisão. Numa reunião, um olhou no olho do outro e fizemos uma cara de ''''é, né...'''' Ligamos na hora para a Universal, morrendo de medo. Nos deram parabéns, ''''poxa, vocês são muito machos!'''' Acho que o formato de dupla, dupla de irmãos, atrapalhou vocês. Soava meio démodé, meio Jane e Erondi. Junior - É! Se você pensar no nome, então, Sandy ''''e'''' Junior... No Acústico, ficamos no palco de frente um para o outro, não de ladinho. Achei o máximo, porque sempre tivemos essa questão, os dois parados feitos dupla. Sandy - Quando a gente quis ficar mais pop, percebeu que essa coisa de dupla atrapalhava a gente. O formato de dupla não é pop. E como vai ser o futuro? Junior, você desfez o Soul Funk bem agora, que ficou sem a Sandy? Junior - O Soul Funk era uma banda de balada, de covers. Achei melhor me dedicar mesmo ao fim da dupla. Sandy - Eu ainda não pensei em nada. Depois, quando a turnê estiver andando, eu penso. Quero parar no ano que vem, tirar pelo menos um mês para descansar de verdade. Preciso dar uma chacoalhada. 