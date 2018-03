Samperi e Horton Foote saem de cena Morreram ontem o diretor italiano Salvatore Samperi e o roteirista norte-americano Horton Foote. Samperi, de 64 anos, ficou famoso por filmes como Obrigado, Tia e Malícia, em 1967 e 73, nos quais forneceu papéis de grande voltagem erótica a Lisa Gastoni e Laura Antonelli. Horton Foote, de 92 anos, ganhou duas vezes o Oscar de roteiro, a primeira pela adaptação de To Kill a Mockingbird, romance de Harper Lee, que virou O Sol É para Todos, de Robert Mulligan, e a segunda, por A Força do Carinho, de Bruce Beresford. Segundo o The New York Times, ele era "a grande voz americana. Falava de sua região, mas era também universal".