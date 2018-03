Samba, rock e pop em vários palcos

Além de Tom Zé no Ibirapuera, tem mineiros na Pompéia, cantos do Amapá no Ipiranga, Pedro Luís e a Parede na Vila Mariana, várias bandas na versão paulistana do Goiânia Noise Festival, Duran Duran na Vila Olímpia, Zeca Pagodinho onde o Judas perdeu as botas, Elba Ramalho na Liberdade, Ludov na Augusta... Enfim, o mundo desembarca nos palcos de São Paulo neste fim de semana. A seguir alguns destaques: AMAPÁ EM CANTOS O evento reúne expoentes da música do extremo norte do País com participação de convidados de outras regiões. Hoje, Vicente Barreto e Vitor Ramil dão canja nos shows de Enrico Di Miceli e Patrícia Bastos. Amanhã, Juliele e Marcelo Dias recebem Celso Viáfora e Nilson Chaves. No domingo Ceumar e Vital Lima são convidados de Kléverson Baia e Zé Miguel. DURAN DURAN De volta ao País depois de 20 anos, o grupo britânico, que despontou nos anos 80, toca antigos sucessos e canções do CD Red Carpet Massacre. LUDOV A banda paulistana faz show com participações especiais e roteiro baseado no CD mais recente, Disco Paralelo, e mostra novas canções. PEDRO LUÍS E A PAREDE Com disco novo na praça, Ponto Enredo, a banda carioca cai no suingue misturando samba, rock e outras levadas. ZECA PAGODINHO O sambista carioca também tem material novo, do CD Uma Prova de Amor, para mostrar aos paulistanos ao lado da banda Muleke. O show tem direção musical de Paulão Sete Cordas. Serviço Amapá em Cantos. Teatro do Sesc Ipiranga (200 lug.). Rua Bom Pastor, 822, 3340-2000. Hoje, 21 h; amanhã, 20 h; dom., 17 h . R$ 3 a R$ 12. Até 30/11 Duran Duran. Via Funchal (6.000 lug.). Rua Funchal, 65, 3188-4148 . Hoje e amanhã, 22 h. R$ 200 a R$ 400 Ludov. Studio SP (450 lug.). Rua Augusta, 591, 3129-7040. Hoje, 22 h. R$ 25 Pedro Luís e a Parede. Sesc Vila Mariana (608 lug.). Rua Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje e amanhã, 21 h. R$ 7,50 a R$ 30 Zeca Pagodinho. Credicard Hall (3.800 lug.). Av. Nações Unidas, 17.955, 6846-6000. Hoje e amanhã, 22 h. R$ 70 a R$ 150