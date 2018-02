Sam Shepard é preso por dirigir bêbado O ator e dramaturgo Sam Shepard, de 65 anos, foi preso na madrugada de anteontem em Normal, no Estado de Illinois, EUA, por dirigir bêbado e em alta velocidade (25 km acima dos 75 km permitidos). Segundo a polícia local, o teste de bafômetro indicou que o nível de álcool no sangue do ator era o dobro do limite. Ele foi liberado depois de pagar fiança. Vencedor do prêmio Pullitzer de 1979 pela peça Criança Enterrada, Shepard foi indicado para o Oscar de ator coadjuvante por seu papel em Os Eleitos, de 1983. Na época também escreveu o roteiro de Paris Texas, dirigido por Win Wenders, com quem voltou a trabalhar em 2005, em Estrela Solitária.