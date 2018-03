Salto começa hoje o Festival Anselmo Duarte Será realizado entre hoje e sexta-feira o Festival Anselmo Duarte em Salto (SP), homenagem ao ator e diretor que nasceu na cidade e completaria 89 anos amanhã. Serão exibidos todos os filmes estrelados ou dirigidos por ele no Auditório Maestro Gaó e no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp). Entre as obras, O Pagador de Promessas (1962), pelo qual Duarte ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Nas últimas sessões de hoje, de quarta e sexta, ocorrerão debates no teatro do Ceunsp. A entrada para todas as exibições e os debates é franca. Mais informações pelo tel. (11) 4028-8782 e no site www.ceunsp.edu.br.