Saldo cai em 2009

As emissoras querem esquecer o primeiro semestre. Segundo medição de ibope na Grande São Paulo, nos primeiros seis meses de 2009, Globo, SBT e Record perderam público em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados mostram que somente a Band cresceu e a RedeTV! manteve o patamar de 2008. A baixa se reflete no total de aparelhos ligados, de 44,6% para 42,5%. Segundo comparativo do Ibope, na média dia (das 7 h à 0h), no primeiro semestre de 2009, a Globo registrou 17,2 pontos de audiência, ante 18 pontos do mesmo período em 2009. O SBT também perdeu audiência: de 6,2 pontos em 2008 caiu para 5,5 pontos em 2009. A Record, de 8,9 pontos foi para 7,5 este ano. A RedeTV! se manteve com 1,7 ponto e a Band cresceu, de 2,5 pontos em 2008, para 2,7 em 2009. Os dados também apontam que a faixa noturna continua perdendo público. Das 18 h à meia-noite, a audiência da Globo caiu 8% em relação ao ano passado, a da Record despencou 12% e a do SBT, 11%. Mas a maior perda da Record foi das 12 às 18 h: queda de 22%. O mesmo horário foi o melhor para a Band : a rede cresceu 17% em ibope.