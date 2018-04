Salas reabrem na Argentina, após dez dias Os teatros de Buenos Aires vão reabrir suas portas para o público amanhã, depois de ficarem dez dias fechados por causa da gripe suína. A informação foi divulgada pela Associação Argentina de Empresários Teatrais. Teatros da iniciativa pública e privada retomarão as atividades normais com reforço nas medidas de controle de higiene para evitar a propagação do vírus, que já deixou mais de 100 mil pessoas infectadas e 94 mortes no país. Diferentemente dos cinemas, que esboçaram uma reação nas bilheterias, a arrecadação dos grupos de teatro, em parte pela devolução dos ingressos do mês de julho, continua em queda.