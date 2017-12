Salas especiais

Luxo e sofisticação num ambiente cinco estrelas. Este bem que poderia ser o slogan publicitário da Cinemark para 2008. Gigante entre as exibidoras do país, a empresa promete uma novidade em relação aos auditórios de cinema no Brasil: a refinada sala VIP. O conceito, já implantado no México e nos Estados Unidos, procura atender aqueles que querem (e, principalmente, podem) pagar mais por mimos e exclusividade durante a projeção. Além do tamanho um terço menor que as salas convencionais, as duas salas prometem maior conforto nas poltronas, que serão similares às de uma classe executiva de avião, e na presença de prestativos garçons. As salas foram projetadas originalmente para o Shopping Paulista, mas depois de uma mudança na planta original, notou-se que eram inviáveis no espaço e a rede acabou transferindo-as para o novo Shopping Cidade Jardim, previsto para o fim de março. Apesar de imprevistos como atrasos nas obras, para as cinco maiores exibidoras do país um simples rumor de que um novo shopping será erguido na cidade - não importa quando nem onde - já é suficiente para todo mundo lançar suas apostas. "Estamos crescendo à reboque dos shoppings, é um mercado muito aquecido para o cinema", diz o presidente da Cinemark, Marcelo Bertini. Na disputa pelos novos complexos, a rede que há 10 anos investe nestes cinemas hoje domina o mercado - e é a que mais traz novidades para este ano. Sem as atrações VIP, o anexo ao Shopping Paulista terá sete salas e deve ser inaugurado no último trimestre de 2008. Até lá, a rede também deve abrir 10 salas no West Plaza. "Este ano vamos avaliar os projetos para 2009 e 2010, são várias possibilidades", anuncia Bertini, que já adianta a chance de a rede ficar com o cinema do novo Shopping Tucuruvi, no ano que vem. Outra que precisou mudar os planos em função da agenda dos shoppings foi a Playarte. Previstas para o ano passado, as dez novas salas no Shopping Ibirapuera só ficarão prontas em 2009. O novo multiplex no Shopping Butantã também já passou do prazo e deve ficar pronto ainda este semestre. Nos projetos da rede também estão um complexo de nove salas no Shopping Metrópole, em Santo André, e outro de sete salas no novo Shopping Praça da Moça, em Diadema. Mas o grande trunfo da Playarte para este ano é a reinauguração do Marabá, em setembro. COMO ANTIGAMENTE "Conseguimos a aprovação para transformar o prédio em um cinema multiplex. A sala única, de quase 1.500 lugares, será reformada em cinco menores para o mesmo número de espectadores", promete o arquiteto Ruy Ohtake, que assina os projetos da Playarte. Atender às exigências como manter as características originais da construção, que é tombada pelo Patrimônio Histórico, não foi nenhum desafio para Ohtake ou para os proprietários da Playarte. "O arquiteto Samuel Kruchin vai restaurar os pilares e as paredes de mármore, que ficarão ali como uma jóia", diz a proprietária Helda Thereza Bettin Coltro. Outros detalhes sobre o projeto ainda estão sendo negociados, mas Ohtake garante que a bela estrutura será mantida como antigamente, com tecnologia moderna. "Para ser boa, uma sala precisa ser confortável e ter, no mínimo, um ótimo sistema de iluminação, projeção e som", acredita o arquiteto. Para quem não abre mão do charme do cinema de rua, mais duas novidades são previstas para este ano. O Imovision vai incrementar o Reserva Cultural com uma loja de DVD, um bar com lounge e um espaço para pocket shows no segundo semestre. Já o Espaço Unibanco, que está sendo reformado desde o ano passado, vai ganhar uma nova livraria ainda este mês, um bar em março e um sistema de lugares numerados na bilheteria, além de várias mostras especiais programadas para comemorar os 15 anos do cinema. O grupo Espaço de Cinema também prepara uma reforma para o anexo do Unibanco, do outro lado da Rua Augusta, onde vai construir um pequeno restaurante até junho. Mas nem o Espaço de Cinema esqueceu dos shoppings e anuncia 10 salas no novo Pompéia, em março. A aguardada sala moderna Imax será inaugurada um pouco depois. Quem abocanhou a área de cinema do novo Shopping Parque Santana foi o UCI. Assim como no Jardim Sul, o grupo pretende investir no conceito de ?sala de entretenimento?, alternando shows de música e peças de teatro com a programação dos filmes. A novidade será um Bistrô com comidas rápidas no lounge do cinema.