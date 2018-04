Sala gelada afasta a plateia do filme peruano O Prêmio

O que vem fácil pode criar mais problemas que soluções. A velha história do dinheiro que surge de maneira inesperada na vida das pessoas é o tema central de O Prêmio, filme peruano de Alberto Chicho Durant, o primeiro concorrente estrangeiro do 19º Cine Ceará, que termina em 4 de agosto. Contada de maneira simples, quase ingênua, a fábula, no entanto, tem a virtude de descortinar um pouco da realidade do país andino, de suas contradições e peculiaridades. Foi um bom programa. Pena que o diretor não veio para debater seu filme, mesmo porque o cinema peruano atravessa uma rara fase de notoriedade internacional com a vitória de La Teta Asustada no recente Festival de Berlim. Em O Prêmio, quem ganha a bolada a que o título faz referência é um modesto professor de província, que não pode se queixar de falta de problemas. É viúvo, a filha mais velha está sendo assediada por um aproveitador e o filho foi há dez anos para Lima, em busca de futuro melhor, mas vegeta em subempregos. O filme tem assim o formato de um drama familiar, mas pontuado por certo humor. A curiosidade, para o Brasil, é a presença do nome do diretor Cacá Diegues entre os coprodutores, e uma personagem brasileira, uma mãe de santo que joga búzios em Lima e tem receitas infalíveis para unir casais difíceis. Não deixa de ser um estereótipo mas, enfim, é apenas uma pincelada e não dá para implicar com o filme por causa desse detalhe. Aliás, não para implicar com o filme de modo algum. Se você não for esperar a densidade de obras-primas que tratam do mesmo tema tais como Ouro e Maldição (1924), de Erich von Stroheim; O Tesouro de Sierra Madre (1948), de John Huston; ou L?Argent (1983), de Robert Bresson, até poderá curtir o filme peruano. Que, diga-se, além de desvendar alguns aspectos críticos da realidade local (como o preconceito dos brancos contra os índios), nada tem de rotineiro, mesmo em sua modéstia. Segue uma trilha pouco convencional e seu desfecho causa surpresa no público. É pena que esse mesmo público não tenha se interessado tanto pelo concorrente. O Cine São Luiz, que estava lotado para a exibição dos curtas-metragens, esvaziou-se pela metade para a projeção do concorrente latino-americano. Muita gente responsabilizou o êxodo pelo desconforto térmico da sala. O Cine São Luiz, que no ano passado era uma sauna, neste virou um freezer. Como nenhuma das duas situações é propícia para se ver um filme, são os concorrentes que sofrem as consequências. Mas também é óbvio que, se houvesse interesse (digamos que fosse O Homem Aranha, por exemplo), a parte da plateia que foi embora teria ficado, mesmo batendo queixo de frio. O repórter viajou a convite da organização do festival