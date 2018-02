Sai lista dos indicados para o Shell no Rio Foi divulgada ontem a segunda lista de indicados da 21ª edição do Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro, referente às peças que estrearam no segundo semestre do ano passado. Inveja dos Anjos ganhou o maior número de indicações - autor (Paulo de Moraes e Maurício Arruda Mendonça), cenário (Paulo de Moraes e Carla Berri), direção (Paulo de Moraes), atriz (Patrícia Selonk) e iluminação (Maneco Quinderé). Sergio Britto concorre como melhor ator por sua atuação em A Última Gravação de Krapp e Ato Sem Palavras I. Ida Gomes é a homenageada especial desta edição. A lista completa está no site www.estadao.com.br.