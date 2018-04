Sai de cena o criador da Roda da Fortuna Merv Griffin, um dos pioneiros dos talk-shows na TV americana e também bilionário pela criação dos programas de sucesso Jeopardy! e Roda da Fortuna, morreu em Los Angeles, aos 82 anos, vítima de câncer da próstata, afirmou ontem sua representante. Além de apresentador, Griffin também era homem de negócios, proprietário de uma rede de hotéis de luxo, cassinos e uma produtora de TV. Seu primeiro sucesso ocorreu em 1951 com a música I''''ve Got a Lovely Bunch of Coconuts. Ele também passou 23 anos apresentando talk-show com o seu nome, por muito tempo um dos maiores sucessos da TV americana.