Sai a lista de vencedores do festival judaico Eleitos pelo voto popular, o documentário Novos Lares - Judeus de Nilópolis, do brasileiro Radamés Vieira, e o longa-metragem A Onda, do alemão Dennis Gensel, foram os vencedores da 13ª edição do Festival de Cinema Judaico de São Paulo. Foram exibidas 38 produções entre os dias 3 e 9 de agosto. O documentário conta a história da comunidade judaica de Nilópolis, na Baixada Fluminense, iniciada em 1920. Já o longa, que havia sido bem recebido no Festival de Sundance do ano passado, rendeu ao ator Frederick Lau o prêmio de melhor ator coadjuvante, e bronze na categoria melhor filme pelo Prêmio do Cinema Alemão.