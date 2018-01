Sai a 2.ª lista de indicados para o Prêmio Shell Foi divulgada a segunda lista de indicados para o 20º Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro, referente a peças que estrearam no segundo semestre de 2007. O espetáculo 7 - O Musical recebeu o maior número de indicações e concorre em seis das nove categorias: cenário, iluminação e figurino. Pela melhor interpretação feminina concorrem Adriana Esteves, Andréa Beltrão e Inez Viana. Na categoria ator, foram indicados Marcello Escorel, Mario Borges e Thelmo Fernandes. Os vencedores do 20º Prêmio Shell de Teatro do Rio, que nesta edição vai homenagear a atriz Tônia Carreiro, serão conhecidos em festa em março.