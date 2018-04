Sagrado e profano

Data estelar: Lua Cheia mais importante do ano acontece à 1h01, horário de Brasília, no signo de Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra o estado profano de nossa civilização contraria a livre circulação de Vida Sagrada que acontece nesta época do ano. O resultado é o tumulto, a desorientação e o desequilíbrio mental e emocional de nossa humanidade, aliando-se tudo isso, bastante conhecido, ao fato atual, a disseminação do vírus. De fato, estes sinais inquietantes comprovam que nosso planeta se prepara para fazer parte ativa do sistema sagrado de circulação de Vida, já que, às avessas, os problemas aceleram a tomada de consciência que fará com que superemos nossos vícios e ignorância. É propício atualizar as orações e rezas que sirvam para sintonizar a mente, o coração e o corpo com o que de mais sagrado conheçamos ou saibamos. ÁRIES 21-3 a 20-4 É só um sonho. Esta frase tenta transmitir a ideia de que os sonhos devam ser desvalorizados, enquanto a realidade concreta afirmada. Porém, a emoção sentida na presença de um sonho renega esta ideia de aparente bom senso. TOURO 21-4 a 20-5 Essa intensidade toda que circula no ar e que deixa as pessoas à beira de um ataque de nervos se resolveria beneficamente através de orações elevadas ao céu com alegria. Sintonize sua mente com o que de mais elevado for capaz de imaginar. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A verdade liberta, mas parece que ninguém gosta de liberdade, porque a moeda corrente dos relacionamentos não é a verdade, mas o engano, a mentira, a falsidade e a hipocrisia. Quem será a alma corajosa que vai assumir a verdade? CÂNCER 21-6 a 21-7 Ainda que você se queixe legitimamente de haver poucas pessoas disponíveis para relacionar-se, do outro lado, no mundo subjetivo ou espiritual, como queira chamá-lo, há uma legião de seres elevados dispostos ao relacionamento. LEÃO 22-7 a 22-8 Tudo que aparentemente perseguir você faz parte do eixo ao redor do qual se tece a trama misteriosa do seu destino. Por isso, ainda que haja repetição de assuntos desagradáveis, é melhor enfrentá-los do que rejeitá-los sumariamente. VIRGEM 23-8 a 22-9 O bom conhecido não se pode comparar com tudo que sua alma ainda desconhece. Confortar-se no bom conhecido é satisfatório, dá alegria, mas sua alma sabe que, um dia, ela se aventurará na direção do que for desconhecido. LIBRA 23-9 a 22-10 Onde houver clareza haverá também uma certa dor, porque a realidade ficará sem as máscaras usuais, que fazem tudo parecer digerível. Porém, você sabe, só a verdade tem o poder de libertar a alma para empreender voos maiores. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Eventualmente, se quiser se livrar de alguém, você terá de perdoar esta pessoa. Faça isto principalmente para não carregar consigo as mágoas que, depois, certamente você acabaria cobrando de quem não tem nada a ver com isso. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Além das certezas que seu discurso demonstra há as dúvidas íntimas a respeito de tudo e de todos. Saiba que o melhor de você não reside nas certezas, mas nas dúvidas, porque elas representam potenciais ainda inexplorados. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Talvez seja necessário sacrificar um pouco do seu conforto particular, assim como também outro tanto de desejos pessoais. Isto precisa ser feito em nome de projetos e perspectivas sociais. Você em comunhão com a sociedade. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Pretender que certos assuntos terrenos sejam eternos é algo que só é possível porque a alma sabe, intimamente, que há algo eterno mesmo. O problema é que ela nunca atina a saber a diferença entre o eterno e o transitório. PEIXES 20-2 a 20-3 Além da linha que demarca os dramas e problemas em que sua alma está metida, há vida mais abundante para ser vivida. De tempos em tempos, como agora, esta vida se torna disponível para você se ocupar, na melhor das hipóteses, em conquistá-la.