Sagrada responsabilidade Data estelar: Marte quadra Mercúrio; a Lua continua crescendo no signo de Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra todo ser humano sabe que a base da evolução é a força criativa. Porém, ainda que todos encham a boca exaltando a inovação, na prática tudo resiste ao avanço da renovação. De tanto habituar-se ao sofrimento, nossa humanidade não sabe mais como ancorar a frequência da alegria nos hábitos cotidianos. Como animar uma humanidade desanimada de tanto contemplar desmandos e descalabros? Não se pode impor a alegria, qualquer tipo de imposição seria contrária ao próprio espírito. Só na intimidade cada ser humano reconhece os momentos de júbilo e regozijo que acontecem sem razão aparente. Só na intimidade cada ser humano é responsável por aceitar esse estado de ânimo ou rejeitá-lo. Sagrada responsabilidade. ÁRIES 21-3 a 20-4 Raros são os conflitos que servem para tornar os relacionamentos mais equilibrados e dinâmicos. Por isso, quando essa rara oportunidade se colocar à disposição, não seria sábio evitá-la só pelo estresse inerente. TOURO 21-4 a 20-5 Sobram argumentos para você colocar seus exércitos em marcha e dar vazão a toda essa irritação que só aumenta com o passar do tempo. Porém, que viria depois de tudo isso? O alívio buscado seria garantido? Talvez não! GÊMEOS 21-5 a 20-6 Ainda que os desejos sejam autoritários e demandem satisfação urgente, você é um ser humano, o que significa que não tem obrigação nenhuma de ficar sob o comando dessa corrente autoritária. Você não é livre, por acaso? CÂNCER 21-6 a 21-7 A iminência de certos acontecimentos que você muito deseja se torna embaraçosa, porque provoca uma trepidação em todo seu ser que aparenta ser fraqueza ou nervosismo. Há uma energia enorme que precisa ser dominada. LEÃO 22-7 a 22-8 É tentador confidenciar algum segredo, mas não seria sábio fazê-lo, porque do jeito que andam as coisas logo se perderia o controle sobre a informação divulgada e os resultados se voltariam contra seus próprios interesses. VIRGEM 23-8 a 22-9 Quando a alma perder de vista os ideais, perde também o sentido de sua própria existência. No começo, isso passa despercebido, mas ao longo do tempo a alma desprovida de ideais vai se tornando ranzinza e ressentida. LIBRA 23-9 a 22-10 Este é o momento em que as circunstâncias tornam urgentes as decisões. Isso há de ser motivo de celebração para você, pois ainda que emerja do fundo da alma a lendária insegurança, ela será atropelada pela urgência. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Se você quiser encontrar culpados para a inquietação experimentada subjetivamente, certamente haverá quem culpar. Porém, isso seria fictício, porque a inquietação vem de dentro, suas causas são subjetivas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Pelas boas ou pelas más, a comunidade humana se estabelecerá em torno de laços de cooperação mútua. Não seria sábio isso acontecer pelas boas circunstâncias e atitudes? Certamente, não lhe parece? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Neste clima de tensão atual que invade os relacionamentos mais importantes e próximos se poderá obter resultados práticos e eficientes. Porém, tudo depende da sabedoria, ou da falta dela, para conduzir a situação. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Tome atitudes exemplares e práticas, isso será muito mais eficiente para comunicar suas razões do que embrenhar-se em argumentações para explicar o inexplicável. De boca fechada não sai nenhuma besteira. PEIXES 20-2 a 20-3 A satisfação da curiosidade nem sempre será satisfatória mesmo, ou você nunca ouviu dizer que a curiosidade matou o gato? Pois é! Você é um animal racional justamente para tomar distância e antever os resultados das atitudes.