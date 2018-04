Saga dos proscritos no lado B da metrópole

Assim como Marshall Berman, em seu livro Um Século em Nova York, fala sobre Times Square porque foi lá que seus pais começaram a namorar, o escritor Richard Price voltou ao Lower East Side porque este foi o primeiro bairro em que sua família morou. E é nessa região pouco recomendada, crescentemente invadida por novos ricos, que se passa o policial Vida Vadia (tradução de Paulo Henriques Brito, 496 págs., R$ 59). Não é o melhor livro de Price, mas é quase um ensaio sociológico sobre aquele lado da cidade - isso se não tivesse o formato de um romance, o oitavo de um autor conhecido por ter sido adaptado para o cinema por Spike Lee (Clockers) e Martin Scorsese (Histórias de Nova York), além de ter escrito um roteiro indicado para o Oscar (A Cor do Dinheiro, 1986) e também o videoclipe da música Bad (1995), um dos sucessos do astro do pop, Michael Jackson. Vida Vadia não pretende ser um exercício literário sofisticado, mas uma boa história jornalística (também pronta para virar filme) sobre comerciantes de várias etnias, descendentes de árabes e judeus, chineses que vivem ilegalmente nos cortiços do bairro e latinos que dividem suas tocas com ratos, traficantes e alcoólatras. Price, que nasceu no Bronx há 50 anos, está acostumado com esses tipos urbanos que criaram não só uma linguagem cifrada para se comunicar como forjaram uma nova cultura - quase uma mutação antropológica dentro de Nova York. A atração ambivalente que Price tem por ela - ele não esconde uma certa repulsa pela destruição do inglês - faz com que, em Vida Vadia, prevaleçam os diálogos dos proscritos no lugar da simples voz do narrador onisciente, confortavelmente instalado no papel de observador burguês. Price tem, antes de tudo, um olho de entomologista para observar minúsculas criaturas espezinhadas todos os dias naquela parte da cidade. Como bom roteirista, foi ver esses tipos de perto. Pegou carona em viaturas policiais e entrou em ruínas de sinagogas atrás de traficantes, perseguiu latinos desempregados e parou para investigar suspeitos motoristas que se comportam bem em plena madrugada. É isso mesmo. No Lower East Side, quando alguém resolve respeitar as leis de trânsito e parar no semáforo à noite, alguma deve estar aprontando. E é numa dessas noites que um trio de bêbados formado pelo gerente de um café, Eric Cash, o bartender Ike Marcus e seu amigo é abordado por dois assaltantes. Marcus é morto e a suspeita recai sobre o pobre Cash, logo liberado. A trama é interessante. A peregrinação do detetive Matty Clark por incertos caminhos dá a Price a chance de descrever o Lower East Side, que ainda conserva os vestígios oitocentistas de bairro judeu. Com ruelas claustrofóbicas, feitas para o cinema noir, é um bairro que convida à vida marginal, mas que parece destinado a se transformar num elegante reduto dos que estão aproveitando a crise econômica para ganhar dinheiro em cima dos infelizes. Price, no momento, está empenhado em observar a vida do novo Harlem, que aos poucos também muda de perfil, atraindo jovens casais de universitários negros. Como um antropólogo ambulante, incansável, parece ter em mente um projeto ambicioso: o de mapear as culturas da cidade e provar que aquelas que emergem da vida vadia, marginal, são ricas para o diálogo, mas pobres para a comunicação. Num dos melhores e mais irônicos trechos de Vida Vadia, o detetive, ao telefone, pede a um denunciante cego que descreva uma moça interessada numa recompensa. Este diz que é uma porto-riquenha e que sua interlocutora é uma garota negra gorda. Por vezes, conclui Price, é melhor ter ouvidos que olhos em Nova York.