Sabe que... Bastou aprender a dar play para qualquer um se auto-intitular top DJ. Top mesmo é James Murphy, produtor do LCD Soundsystem. A EMI o trará de NY em novembro. Há um só gig marcada para o BH Festival O líder do AfroReggae, José Jr. , subirá o morro do Complexo do Alemão com Marisa Monte dia 30. Ela canta Universo Particular no projeto Conexões Urbanas. Ontem à tarde, Suzana Amaral estava em Santos com câmera digital na mão começando a jornada de 75 dias de filmagem do road movie Hotel Atlântico, baseado na obra de João Gilberto Noll. Zé Bob Eliezer, de O Cheiro do Ralo, dirige a foto. Os netos da cineasta, Rafael e Michele Minerbo, fazem ponta no filme A Secretaria Municipal de Cultura prorrogou até 15 de outubro as inscrições no edital de documentários Crônicas da Cidade, que selecionará curtas de até cinco minutos - com orçamento de no máximo R$ 40 mil - que tenham a São Paulo como tema Dia 29, no MIS, o roteirista de Terminator, Syd Field, falará sobre a articulação da estrutura de três atos, em que prega que o bom filme deve ter 30 minutos de informação de set-up antes de revelar o objetivo do protagonista Radicada em NY, a astróloga Maricy Voguel - que faz previsões para Demi Moore - chega a SP dia 2. Para achá-la: Maricyv@earthlink.net.