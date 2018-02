Sabe que... João Ubaldo Ribeiro desta vez será coadjuvante: fará uma ponta como narrador em Zapeando, peça de estréia de seu filho Bento Ribeiro. ''''É uma sátira da TV por esquetes de humor, interpretadas por quatro homens e uma mulher, que a platéia vê como se estivesse zapeando'''', diz o roteirista e diretor. A produção e o cenário high tech são da Apavoramento Sound System Dá para fazer filmes no Brasa com pouco dinheiro? Prova disto é O Cheiro do Ralo, de Heitor Dhalia, realizado com grana do elenco e produtores. Super rolou e virou cult. Com o intuito de fazer esse cinema, digital e ''''auto-sustentável'''', Paulo Pons e Alceu Passos concluíram o longa O Dono do Jogo, orçado em R$ 10 mil, e resolveram criar a Pax Filmes, viabilizando projetos para realizações indie de baixo orçamento. A idéia é fazer dez filmes em dois anos e quatro deles estão em produção. ''''Nos cálculos, o ideal é que se disponibilize R$ 50 mil para cobrir custos de produção e salários. Ninguém sai sem receber'''', diz Paulo, que formou uma equipe de jovensíssimos diretores em cada área (som, mixagem, elenco, produção, edição, entre outras), com Kiko Muller e Bernardo Jucá no time. A distribuição é da RioFilme O Rio terá a terceira invasão de restôs paulistas. Primeiro foram Gero, Carlota e Forneria. Depois Brás e Nakombi. Agora Francisco Barroso procura ponto para o francês Le Vin e Carlos Bettencourt abrirá o português Bela Sintra em 2008.