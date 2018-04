Sabe que... Os novos donos da Zoomp S/A, Enzo Monzani e Conrado Hill, da holding HLDC, querem transformar a Zoomp num conglomerado. Deram a Alexandre Herchcovitch, além do cargo de estilista, o de curador criativo. Ele que escolherá as marcas que serão compradas pelo grupo Athina Onassis e Doda Miranda cancelaram a festa que fariam amanhã na Daslu em meio ao International Horse Show São Paulo para fazer no lugar um singelo jantar na churrascaria Fogo de Chão. Primeiro por ser low profile. Segundo, para mostrar aos gringos o que o Brasil tem de bom Contado por quatro narradores com vozes que se alternam, Todos os Dias - sobre o cotidiano de uma família que convive com a morte - é o primeiro romance do português Jorge Reis-Sá. A Editora Record trará o escritor para o Brasil em outubro.