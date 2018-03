Sabe que... Em política, prudência nunca é demais, por isso Sophia Alckmin dirá sim ao carioca Mario Sergio Cunha Ribeiro em esquema bem low profile. O casamento será amanhã, no Mosteiro de São Bento, com apenas um beija-mão após a bênção As boas vendas em leilões internacionais fizeram o preço da cadeira Banquete dos irmãos Campana pular de US$ 10 mil para US$ 48 mil, valor da última vendida por Sônia Diniz. A tendência é que suba mais. A edição da cadeira - feita de aço e com bichos de pelúcia variados no assento - é limitada: 150. Os Campanas têm só mais 15 para vender A W/Brasil completou ontem 21 anos e Washington Olivetto já diz que trabalhará nos próximos nove anos como se fossem os primeiros de sua vida, "com chuva, sol, derrota ou vitória do Corinthians". Em 2016, pretende entregar a presidência da agência a Paulo Gregoraci e Rui Branquinho. "Serei o chairman, homem das cadeiras, em bom português. Das cadeiras de mesas duplas de criação e das convenções", diz Ipê Moraes acaba de renovar a carta de vinhos do Espírito Santo com mais 150 rótulos, a maioria portugueses.