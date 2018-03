Sábado: natureza no prato O chef do Mugaritz, Andoni Luis Aduriz, não é apenas um grande cozinheiro. É um pensador da gastronomia, um criador que desperta a admiração até de Ferran Adrià. Chef com duas estrelas Michelin, quarto colocado no top 50 da revista Restaurant, nesta aula ele vai abordar um de seus temas preferidos: as relações entre a natureza e a cozinha, com destaque para os vegetais e sua importância gastronômica. Mugaritz, um Ensaio Atualizado sobre os Vegetais. Sáb. (6), 18h30. R$ 150. 6/6 AULAS 11h Thermoqueca, zuppetta de feijão andu e outras provações Maurizio Remmert O gourmet une técnica, irreverência e uma interessante pesquisa de sabores, em receitas originais como a moqueca feita no Thermomix, um prato italiano reinventado a partir de ingredientes brasileiros e outras surpresas. Na aula, ele prepara manjubas marinadas em azeite e limão, além de demonstrar como se faz a sopinha de andu com polvo e bacon e os ovos gelificados com mandioquinha amassada e caldo meloso de garoupa. R$ 60. 15h No centro do Brasil Simon Lau O chef dinamarquês, à frente do Aquavit (Brasília), junta um caldeirão de influências. Sua cozinha mistura experiências de viagens, novas técnicas e uma profunda curiosidade pelos ingredientes do litoral e do interior do Brasil. O cozinheiro, que surpreendeu os participantes do evento do Paladar em 2008 com a baunilha do cerrado, retorna com novos e instigantes produtos. R$ 60. 15h30 Carne bovina, não. É bubalina Jerônima Barbosa A chef da Pousada São Jerônimo conhece bem os produtos e tradições da Ilha de Marajó (PA). A cozinheira, que em 2008 fez sucesso com o turu, neste ano apresenta os segredos de outro ingrediente típico da ilha: a carne de búfalo. Ela vai preparar receitas que revelam sutilezas de uma carne ainda pouco explorada no Sudeste. R$ 60. 16h30 Diálogo entre Brasil e Peru Carla Pernambuco e Coque Ossio A gaúcha Carla e o peruano Coque apresentam um painel de produtos e técnicas que revelam afinidades e diferenças das cozinhas brasileira e peruana. Nesta aula, eles provam que a intersecção entre as duas escolas vai muito além da mandioca e dos ingredientes amazônicos. Ceviche, atum, camarão e lagostim são alguns dos ingredientes que a dupla vai usar. R$ 80. 17h Novos Baianos II: Ponte aérea França - Bahia Marc Le Dantec e Beto Pimentel Eles estão entre os chefs mais badalados de Salvador, mas têm estilos bem diferentes. O carismático Pimentel, do Paraíso Tropical, e o francês Le Dantec, entretanto, tem uma paixão em comum: os ingredientes da Bahia. A segunda dupla dos chamados ?Novos Baianos? vai preparar receitas exuberantes, utilizando plantas, raízes e mariscos. Entre as plantas que entram na composição dos pratos estão folhas de tangerina, laranja da terra, cajá umbu e seriguela, além de alfavaquinha de cobra e limão cravo. R$ 80. 17h30 Dia de praia no Recife Ana Cláudia Frazão Cozinheira e professora universitária, a recifense Ana Cláudia é uma devotada pesquisadora dos ingredientes típicos da culinária pernambucana. Nesta aula, inspirada em seu livro ?Comedoria Popular?, sobre feiras e mercados de Recife, ela ensina receitas que têm como base principal os peixes e os frutos do mar muito apreciados naquele Estado. R$ 50. 18h30 Da terra à cozinha: Como se cria um produto gastronômico Andoni Luis Aduriz R$ 150. DEGUSTAÇÕES 11h Vinhos A Merlot no Brasil Sérgio Inglez de Souza Uma das mais expressivas cepas no Brasil, a Merlot será analisada num painel comparativo de degustação, conduzido pelo crítico e especialista Sergio Inglez. Serão provados dez vinhos de diferentes regiões. R$ 60. 14h30 Cachaças Temperatura, copos e outras variáveis Derivan de Souza Um dos maiores barmen do país discorre sobre formas de apreciar a cachaça. Gelada como vodca? Temperatura ambiente? Em copinhos tradicionais? Testando e experimentando, Derivan vai discorrer sobre aromas e sabores do nosso mais famoso destilado. R$ 50. 16h30 Vinhos A safra 1999 dos vinhos gaúchos José Luiz Pagliari O ano de 1999 foi notável no Rio Grande do Sul. A degustação dos principais vinhos, dos mais importantes produtores da região, mostrará como o clima é decisivo na qualidade. Ao mesmo tempo, serão analisados os vinhos do ponto de vista de sua evolução. R$ 50. 18h30 Cachaças Branquinhas e envelhecidas Derivan de Souza A tradicional cachaça, mas: com ou sem estágios de envelhecimento? Por quanto tempo, e em que variedades de madeira? Derivan de Souza compara estilos diferentes da bebida, e expõe sutilezas e variações de seus sabores nesta aula-degustação. R$ 50. PALESTRA 16h A expertise do Fogo de Chão Arri Coser Fundador da rede Fogo de Chão, Coser vai falar sobre a qualidade das carnes, os estilos de assar, o manejo correto e o serviço do produto, habilidades refinadas ao longo de trinta anos e que transformaram seu restaurante em referência de churrasco no Brasil e nos Estados Unidos, onde tem filiais. R$ 50. DEGUSTAÇÕES DO GRAND HYATT 11h Degustação de vinhos Lidio Carraro Sala Degustação Internacional. R$ 60. 14h30 Vinhos Uruguaios Eliana Araújo Sala Degustação Internacional. R$ 80. 16h30 Vinhos italianos Allegrini Fabiano Aurélio e Robin Shay Sala Degustação Internacional. R$ 120. 18h30 Vinhos franceses Amiot Guy e Legras Haas Fabiano Aurélio, Christophe Bristiel, Thierry Amiot e Brigite Legras Sala Degustação Internacional. R$ 120. ALMOÇOS E JANTARES DO GRAND HYATT 12h30 Almoço: Feijoada a quatro mãos Nelsa Trombino e Mara Salles Uma traz o estilo mineiro. A outra, a maneira paulista - porém, com o conhecimento de quem já viajou e pesquisou muito sobre a cozinha brasileira. Ambas, claro, dominam a feijoada e, a quatro mãos, vão preparar o almoço que será o grande destaque de sábado. Inclui estação de caipirinha e cerveja. Restaurantes Grand Caffè e Eau. R$ 95. 16h Transmissão do jogo Brasil x Uruguai Com caipirinhas, petiscos e cerveja. Upstairs Lounge. R$ 60. 20h Jantar: Conexão Brasil - Uruguai Gastón Yelicich e Eliana Araújo O couvert desta refeição é ao estilo ibero-brasileiro: pastéis de bacalhau, coxinha de galinha e rissoles de camarão. Em seguida, o chef uruguaio Yelicich (à frente do restaurante Isla de Flores 1900, em Montevidéu) prepara, como entrada, atum vermelho selado com salada de variedades de feijão. De prato principal, assado de tira, com purê ao vinho tinto Tannat Viejo de H. Stagnari. Para a sobremesa, banana nanica com ?Natilla? de coco e sorvete de doce de leite. Harmonização de vinhos uruguaios com Eliana. Restaurante Grand Caffè. R$ 150. 20h Jantar: Sabores da Índia no Brasil Floyd Cardoz O prato principal é leitão assado (endívias, maçã e molho vindalho). Mas o jantar ainda tem ?Pargo com Flocos de Arroz? (cogumelos honshimeji, agrião e broto de gengibre) e ?Fricassé de Lagosta, Mariscos e Lula? (favas, linguiça, tapioca e kokum). Durante a sobremesa, será servido kulfi, um sorvete indiano. Jantar com harmonização de vinhos. Restaurante Eau. R$ 240. 20h Jantar de Gala com chefs convidados Gregory Coutanceau, Carla Pernambuco, Pascal Valero, Marc Le Dantec e Laurent Grolleau Cada chef prepara um prato especial. Coutanceau faz robalo marinado no sal, salpicão de manga e pimentão vermelho, com geleia de Pimentos de Piquillo. Carla apresenta seu ?Pot pie Tropical?. Valero leva à mesa canelone de pato com bechamel trufado, molho de pitanga e foie gras. Le Dantec traz o namorado em ?bolhas? de polpa de cacau, alho-poró, mel e vinho tinto. E Grolleau põe à prova seu ?Xoco Atl?. Com harmonização de vinhos Allegrini e Amiot Guy. O jantar tem ainda cassoulet de cordeiro, feito por Laurent Hervé, sushi com abacate, salmão e tarê de umbu, por Adriano Kanashiro, e velouté de ostras, de Rui Gomes. Grand Ballroom. R$ 380. 23h Upstairs Lounge Party Festa com DJ e estação de caipirinhas Absolut e cachaça Janeiro, Chivas, Mumm e chocolates. Upstairs Lounge. R$ 120.