Ruth Rachou comemora seus 80 anos no palco

Os 80 anos da bailarina Ruth Rachou serão comemorados no mesmo espaço em que se consagrou, muito ensinou e colaborou na criação da dança moderna brasileira - o palco. Hoje e amanhã para convidados e a partir de sexta para o público será apresentado Vir a Ser, dirigido por Mara Borba, Francisco Medeiros, Célia Gouvêa e José Possi Neto, amigos e parceiros de Ruth há longos anos. O espetáculo em homenagem à bailarina octogenária foi montado coletivamente por Andréia Yonashiro, Daniela Stasi, Juliana Rinaldi, Mariana Muniz, Armando Aurich e Amanda Acosta, que está grávida de 4 meses. A ex-protagonista de My Fair Lady justifica o título do espetáculo e faz o contraponto com a experiência de Ruth Rachou, que dará vida a uma sábia anciã. Hoje também será inaugurada a exposição Re-Tratos, idealizada por Bernadette Figueiredo e Leonardo Crescenti, com fotos de momentos significativos da vida e carreira da bailarina, além de ocorrer o lançamento do livro Ruth Rachou - Biografia, de Bernadette Figueiredo e Izaías Almada, recheado de fotos de espetáculos antológicos, como Nijinsky (1987) ao lado de Mariana Muniz, e de histórias curiosas sobre a sua trajetória. "Estou muito feliz com toda essa homenagem, ainda mais por recebê-la de amigos queridos", diz, visivelmente emocionada, Ruth. A bailarina, que até hoje ministra aulas na escola de dança que leva o seu nome, na Vila Olímpia, olha para trás com um modesto orgulho. Acredita que seu maior legado tenha sido mesmo a introdução da dança moderna no Brasil, após alguns anos de estudo com Martha Graham, Merce Cunningham e José Limon nos Estados Unidos. "Hoje muitas companhias se utilizam de elementos cênicos e visuais na dança, que introduzimos àquela época." Serviço Projeto Ruth Rachou - 80 Anos Galeria Olido. Av. São João, 473, 3331-8399. 6.ª e sáb., 21 h; dom., 20 h. Grátis Sala Crisantempo. R. Fidalga 521, 3819- 2287. Dias 11 e 12, 21 h; dia 13, 20 h. Grátis Lançamento do livro Ruth Rachou - Biografia (R$ 25), de Bernadette Figueiredo e Izaías Almada. 6.ª, 20h30, Galeria Olido