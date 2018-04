Russos exigem show recatado de Madonna Comunistas de São Petersburgo e da província de Leningrado divulgaram uma carta aberta a Madonna, pedindo que a artista cante músicas revolucionárias e se comporte bem no show que fará na Rússia no dia 2 de agosto. Os autores pedem que a cantora "não dance em uma barra, não faça saudações às lésbicas e que use roupas recatadas, lembrando as regras morais". Eles também propuseram a inclusão de canções revolucionárias no repertório do show para homenagear a revolução bolchevique de 1917. O show de Madonna na Praça do Palácio, que faz parte da turnê Sticky and Sweet, está acertado desde março.