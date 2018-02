Rússia resgata a coleção de Rostropovich As quase 500 obras de arte da coleção do violoncelista russo Mstislav Rostropovich e sua mulher, a soprano Galina Vishnevskaya, foram devolvidas à Rússia pelo magnata Alisher Usmanov , segundo anunciou ontem a Sotheby''''s de Londres. A coleção, reunida pela primeira vez em 30 anos, foi adquirida por uma soma superior a 13 milhões de libras. Ela é formada por obras de arte que o casal Rostropovich adquiriu para seus apartamentos de Paris e Londres. Usmanov é proprietário da Metalloinvest, companhia líder do setor metalúrgico russo, além de dono do principal diário de negócios russo, Kommersant.