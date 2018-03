Rubra sim ou não? A palhaça Rubra e a banda Matinê apresentam o espetáculo ?Rubra Pop Show, com canções sobre o universo familiar. Nos intervalos, ela interage com as crianças com o ?Jogo do Sim e Não? e ?Show de Calouros?. Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, 3179- 3700. Sáb. (2) e dom. (3), 16h. R$12/R$6. 60 min.