RR Soares vence SBT

O SBT já passou por momentos de crise, mas, por esta, nem Silvio Santos esperava. Com a audiência em baixa, a programação da emissora chegou a perder esta semana em ibope para o culto eletrônico da Band, o Show da Fé, do bispo RR Soares. Para quem já foi segundo lugar absoluto em audiência, é uma queda e tanto. Segundo medição do Ibope na Grande São Paulo, na segunda-feira, a Band registrou no horário do Show da Fé 2,5 pontos, ante 2 pontos do SBT, que exibia no horário o SBT Brasil, de Carlos Nascimento. Na quarta-feira, no embate da atração de RR Soares com a programação da emissora de SS, deu 2 pontos de média para a Band, ante 1,8 do SBT. Apesar do SBT ter vencido a Band na média geral da semana no horário, nos demais dias RR Soares ficou encostado em ibope no SBT. O que tem sido comum. Vale lembrar que entre os dias 13 e 16 de agosto, na faixa entre 18 e 21 horas, a Band alcançou média de 5,8 pontos, ante 5,1 pontos do SBT. E que o Brasil Urgente e Jornal da Band chegaram a vencer com boa diferença a programação de Silvio Santos na semana passada.